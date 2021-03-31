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Игры Евро-2020 перенесут в Россию и Англию в случае отказа других стран

Спорт » Командные виды » Футбол

Матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге и Лондоне в том случае, если другие города откажутся от их проведения. Турнир запланирован в 12 городах летом 2021 года.

Игры Евро-2020 перенесут в Россию и Англию в случае отказа других стран

Санкт-Петербург и Лондон гарантировали УЕФА возможность допуска на трибуны максимального количества зрителей. Решение о переносе матчей может быть принято за несколько недель до начала турнира, сообщает итальянский журналист Танкерди Палмери.

Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин сообщил, что на данный момент планируется открыть трибуны стадиона в Санкт-Петербурге на 50%. В дальнейшем количество зрителей может быть увеличено.

Евро-2020 предполагается провести в таких городах:

  • Лондон — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы, финал;
  • Санкт-Петербург — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;
  • Мюнхен — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;
  • Баку — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;
  • Рим — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;
  • Копенгаген — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;
  • Амстердам — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;
  • Бильбао — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;
  • Глазго — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;
  • Будапешт — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;
  • Дублин — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;
  • Бухарест — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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