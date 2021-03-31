Игры Евро-2020 перенесут в Россию и Англию в случае отказа других стран

Матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге и Лондоне в том случае, если другие города откажутся от их проведения. Турнир запланирован в 12 городах летом 2021 года.

Санкт-Петербург и Лондон гарантировали УЕФА возможность допуска на трибуны максимального количества зрителей. Решение о переносе матчей может быть принято за несколько недель до начала турнира, сообщает итальянский журналист Танкерди Палмери.

Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин сообщил, что на данный момент планируется открыть трибуны стадиона в Санкт-Петербурге на 50%. В дальнейшем количество зрителей может быть увеличено.

Евро-2020 предполагается провести в таких городах:

Лондон — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы, финал;

Санкт-Петербург — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;

Мюнхен — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;

Баку — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;

Рим — 3 матча группового этапа, четвертьфинал;

Копенгаген — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;

Амстердам — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;

Бильбао — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;

Глазго — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;

Будапешт — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;

Дублин — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала;

Бухарест — 3 матча группового этапа, матч 1/8 финала.