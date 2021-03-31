КХЛ приняла "Адмирал" в состав участников на следующий сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла в состав участников на следующий сезон "Адмирал" из Владивостока. Клуб должен выполнить одно условие — погасить все задолженности до 31 июля.
"Адмирал" выступал в КХЛ с 2013 по 2020 год. Команда в семи розыгрышах смогла трижды выйти в плей-офф, где каждый раз уступала в первом раунде. В прошлом году из-за недостатка финансирования клуб был вынужден сняться с чемпионата.
После возвращения "Адмирала" состав участников КХЛ увеличился до 24-х клубов:
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