КХЛ приняла "Адмирал" в состав участников на следующий сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла в состав участников на следующий сезон "Адмирал" из Владивостока. Клуб должен выполнить одно условие — погасить все задолженности до 31 июля.

"Адмирал" выступал в КХЛ с 2013 по 2020 год. Команда в семи розыгрышах смогла трижды выйти в плей-офф, где каждый раз уступала в первом раунде. В прошлом году из-за недостатка финансирования клуб был вынужден сняться с чемпионата.

После возвращения "Адмирала" состав участников КХЛ увеличился до 24-х клубов:

"Динамо" (Рига, Латвия);

"Йокерит" (Финляндия);

СКА (Санкт-Петербург);

"Сочи";

"Северсталь" (Череповец);

"Спартак" (Москва);

"Витязь" (Подольск);

"Динамо" (Москва);

"Динамо" (Минск, Белоруссия);

"Локомотив" (Ярославль);

ЦСКА (Москва);

"Торпедо" (Нижний Новгород);

"Автомобилист" (Екатеринбург);

"Ак Барс" (Казань);

"Металлург" (Магнитогорск);

"Нефтехимик" (Нижнекамск);

"Трактор" (Челябинск);

"Авангард" (Омск);

"Амур" (Хабаровск);

"Барыс" (Казахстан);

"Сибирь" (Новосибирск);

"Салават Юлаев" (Уфа);

"Куньлунь" (Китай);

"Адмирал" (Владивосток).