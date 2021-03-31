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КХЛ приняла "Адмирал" в состав участников на следующий сезон

Спорт » Командные виды » Хоккей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла в состав участников на следующий сезон "Адмирал" из Владивостока. Клуб должен выполнить одно условие — погасить все задолженности до 31 июля.

КХЛ приняла "Адмирал" в состав участников на следующий сезон

"Адмирал" выступал в КХЛ с 2013 по 2020 год. Команда в семи розыгрышах смогла трижды выйти в плей-офф, где каждый раз уступала в первом раунде. В прошлом году из-за недостатка финансирования клуб был вынужден сняться с чемпионата.

После возвращения "Адмирала" состав участников КХЛ увеличился до 24-х клубов:

  • "Динамо" (Рига, Латвия);
  • "Йокерит" (Финляндия);
  • СКА (Санкт-Петербург);
  • "Сочи";
  • "Северсталь" (Череповец);
  • "Спартак" (Москва);
  • "Витязь" (Подольск);
  • "Динамо" (Москва);
  • "Динамо" (Минск, Белоруссия);
  • "Локомотив" (Ярославль);
  • ЦСКА (Москва);
  • "Торпедо" (Нижний Новгород);
  • "Автомобилист" (Екатеринбург);
  • "Ак Барс" (Казань);
  • "Металлург" (Магнитогорск);
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск);
  • "Трактор" (Челябинск);
  • "Авангард" (Омск);
  • "Амур" (Хабаровск);
  • "Барыс" (Казахстан);
  • "Сибирь" (Новосибирск);
  • "Салават Юлаев" (Уфа);
  • "Куньлунь" (Китай);
  • "Адмирал" (Владивосток).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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