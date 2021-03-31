ЦСКА исключил из заявки Гончаренко, но пока не заявил Олича

ЦСКА исключил из заявки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2020/21 главного тренера Виктора Гончаренко. В отставку специалист ушёл более недели назад.
Сейчас в профайле ЦСКА на официальном сайте РПЛ Гончаренко нет. Вместе с тем, пока не добавлен Ивица Олич, который сменил белорусского специалиста.
В профиле ЦСКА указаны только тренеры команды — Александр Ермакович, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Дмитрий Крамаренко, а также аналитики, медицинский персонал, администратор и начальник команды.
ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков. Команда уступает "Зениту" (48 очков), "Спартаку" (44), "Локомотиву" (40) и "Сочи" (40).
Следующий матч команда проведёт в воскресенье, 4 апреля. Армейцы сыграют на выезде против "Тамбова".
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