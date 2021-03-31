Сборная Белоруссии не встала на колено перед матчем с Бельгией

Игроки сборной Белоруссии не приняли участия в акции в поддержку движения Black Lives Matter: футболисты не встали на одного колено перед игрой против Бельгии в то время, как соперники сделали это.

Бельгийское издание Le Soir отмечает, что такой поступок белорусских футболистов будет негативно воспринят болельщиками в социальных сетях.

Сборная Белоруссии в этой игре проиграла с разгромным счётом 0:8. Команда потерпела самое крупное поражение в истории. Бельгийцы одержали одну из самых крупных побед — с ещё большим счётом команда выигрывала только у Сан-Марино, Гибралтара и Замбии.

Белорусская команда в первом матче отборочного турнира обыграла Эстонию (4:2). Сборная занимает четвёртое место в группе, уступая Бельгии (7 очков), Чехии (4) и Уэльсу (3).

В сентябре отборочный турнир ЧМ-2022 продолжится для Белоруссии матчами против Чехии, Уэльса и Бельгии.