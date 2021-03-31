Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гудков объяснил, почему уволился автор шуток "Вечернего Урганта"
"Как до жирафов": почему санкции Австралии напоминают "театр абсурда"
Ушкина, которая переходит в сборную Румынии, взяла серебро на ЧР
Лариса Гузеева опубликовала раритетное фото с Надеждой Бабкиной
Пенсионный фонд опроверг "мизерные" прибавки к пенсии
Анатолий Вассерман рассказал о любви всей своей жизни
Большунов и Терентьев выиграли скандальный командный спринт на ЧР
Продление льготной ипотеки перегреет рынок недвижимости
Киркоров эмоционально отреагировал на вопрос о Пугачёвой

Сборная Белоруссии не встала на колено перед матчем с Бельгией

Спорт » Командные виды » Футбол

Игроки сборной Белоруссии не приняли участия в акции в поддержку движения Black Lives Matter: футболисты не встали на одного колено перед игрой против Бельгии в то время, как соперники сделали это.

Сборная Белоруссии не встала на колено перед матчем с Бельгией

Бельгийское издание Le Soir отмечает, что такой поступок белорусских футболистов будет негативно воспринят болельщиками в социальных сетях.

Сборная Белоруссии в этой игре проиграла с разгромным счётом 0:8. Команда потерпела самое крупное поражение в истории. Бельгийцы одержали одну из самых крупных побед — с ещё большим счётом команда выигрывала только у Сан-Марино, Гибралтара и Замбии.

Белорусская команда в первом матче отборочного турнира обыграла Эстонию (4:2). Сборная занимает четвёртое место в группе, уступая Бельгии (7 очков), Чехии (4) и Уэльсу (3).

В сентябре отборочный турнир ЧМ-2022 продолжится для Белоруссии матчами против Чехии, Уэльса и Бельгии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Ушкина, которая переходит в сборную Румынии, взяла серебро на ЧР
Лариса Гузеева опубликовала раритетное фото с Надеждой Бабкиной
Пенсионный фонд опроверг "мизерные" прибавки к пенсии
ЦСКА исключил из заявки Гончаренко, но пока не заявил Олича
Анатолий Вассерман рассказал о любви всей своей жизни
Большунов и Терентьев выиграли скандальный командный спринт на ЧР
Россия и Китай готовы отказаться от доллара. А чем заменят?
Продление льготной ипотеки перегреет рынок недвижимости
Киркоров эмоционально отреагировал на вопрос о Пугачёвой
Сборная Белоруссии не встала на колено перед матчем с Бельгией
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Мир. Новости мира
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Точка зрения
Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Мир. Новости мира
"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая
Мир. Новости мира
С Россией в главной роли: Рада приняла новое постановление по Донбассу
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Мир. Новости мира
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников