Команда Сориной выиграла спринт на чемпионате России

На чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени завершился командный спринт. Гонку выиграла команда Тюменской области в составе Екатерины Смирновой и Татьяны Сориной.

Второе место заняли лыжницы Архангельской области — Светлана Заборская и Наталья Непряева. Спортсменки отстали от победительниц на 2,2 секунды.

Третье место у Алёны Барановой и Вероники Степановой из Сибирского и Дальневосточного федерального округа.

Чемпионат России по лыжным гонкам: командный спринт

Тюменская область (Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина) — 23.41,5 Архангельская область (Светлана Заборская, Наталья Непряева) +2,2 секунды. СДВФО (Алёна Баранова, Вероника Степанова) +2,4. Новосибирская область (Анастасия Москаленко, Елена Устюгова) +37,5. Санкт-Петербург (Дарья Сторожилова, Анастасия Фалеева) +40,7. Республика Коми-1 (Анастасия Власова, Юлия Ступак) +40,9.