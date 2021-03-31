Команда Сориной выиграла спринт на чемпионате России

На чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени завершился командный спринт. Гонку выиграла команда Тюменской области в составе Екатерины Смирновой и Татьяны Сориной.
Второе место заняли лыжницы Архангельской области — Светлана Заборская и Наталья Непряева. Спортсменки отстали от победительниц на 2,2 секунды.
Третье место у Алёны Барановой и Вероники Степановой из Сибирского и Дальневосточного федерального округа.
Чемпионат России по лыжным гонкам: командный спринт
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