Тренер сборной Хорватии пообещал обойти Россию в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что команда займёт первое место в отборочной группе ЧМ-2022. Хорваты выступают с командами России, Словении, Словакии, Мальты и Кипра.

В марте сборная Хорватии уступила Словении (0:1) и обыграла Кипр (1:0), а также Мальту (3:0). Команда с шестью очками лидирует в группе.

Шесть очков также у сборной России. Пять — заработала команда Словакии, четыре — Кипр, три — Словения, одно — Мальта.

Далич отметил, что предполагал сложную борьбу в группе. Также, по его словам, на результаты повлиял плотный график матчей в марте.

"Мы займём первое место в своей группе и поедем на чемпионат мира в Катаре. Что касается Евро-2020, мы должны играть лучше, и так и будет, я уверен и убеждён в этом", — приводит пресс-служба УЕФА слова Далича.

Отборочный турнир продолжится в сентябре. Хорватия сыграет на выезде против России и Словакии, а также примет на своём поле Словению.