Биатлонист Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Он прошёл 10-километровую дистанцию за 25 минут 31 секунду с одним промахом.
Второй результат показал Максим Цветков, который в этом сезоне не попал в состав сборной России. Спортсмен смог пройти огневые рубежи без промахов и отстал на 4,8 секунды.
Третье место занял один из лидеров сборной России в Кубке мира Эдуард Латыпов. Призёр этапа КМ в Эстерсунде допустил один промах и финишировал с отставанием в 14,4 секунды.
Четвёртым пришел к финишу Семён Сучилов, который не попадал в состав сборной России на этапы Кубка мира. Опытный Евгений Гараничев с двумя промахами занял седьмое место. Александр Логинов не смог закрыть три мишени — чемпион мира оказался на десятом месте. Антон Бабиков с одним промахом отстал более, чем на одну минуту и стал 13-м.
Чемпионат России: мужской спринт
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