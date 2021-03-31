Елисеев выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Биатлонист Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Он прошёл 10-километровую дистанцию за 25 минут 31 секунду с одним промахом.

Второй результат показал Максим Цветков, который в этом сезоне не попал в состав сборной России. Спортсмен смог пройти огневые рубежи без промахов и отстал на 4,8 секунды.

Третье место занял один из лидеров сборной России в Кубке мира Эдуард Латыпов. Призёр этапа КМ в Эстерсунде допустил один промах и финишировал с отставанием в 14,4 секунды.

Четвёртым пришел к финишу Семён Сучилов, который не попадал в состав сборной России на этапы Кубка мира. Опытный Евгений Гараничев с двумя промахами занял седьмое место. Александр Логинов не смог закрыть три мишени — чемпион мира оказался на десятом месте. Антон Бабиков с одним промахом отстал более, чем на одну минуту и стал 13-м.

Чемпионат России: мужской спринт

1. Матвей Елисеев — 25.31,0 (1 промах).

2. Максим Цветков — +4,8 (0).

3. Эдуард Латыпов — +14,4 (1).

4. Семён Сучилов — +19,2 (2).

5. Кирилл Стрельцов — +32,0 (1).

6. Никита Поршнев — +33,8 (2).

7. Евгений Гараничев — +34,5 (2).

8. Максим Буртасов — +36,8 (0).

9. Дмитрий Иванов — +42,7 (1).

10. Александр Логинов — +51,3 (3).

13. Антон Бабиков — +1.10,0 (1).

17. Карим Халили — +1.26,9 (1).