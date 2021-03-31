Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии

Тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков сообщил об уходе из команды двух россиянок. В следующем сезоне в белорусской сборной не будет Арины Яборовой и Анны Мусатовой.

По словам Рыженкова, девушки не смогли себя проявить в команде, поэтому не выступали в этом году.

"Яборова и Мусатова уже не в Белоруссии. В прошлом году они ничем себя не проявили, поэтому в нынешнем не работали ни с юниорами, ни с нами", — приводит "Прессбол" слова Рыженкова.

Яборова имеет опыт выступлений за Белоруссию в Кубке IBU. В личных гонках её лучший результат — 49-е место, в эстафетных — 12-е.

Мусатова в составе сборной России выступала только на юниорском уровне. Лучший результат спортсменки — 19-е место в спринтерской гонке в Увате в 2018 году.

В составе сборной Белоруссии удачно выступают бывшие россиянки, сёстры Кручинкины. Ирина в этом сезоне принимала участие в этапах Кубка IBU.

Елена является основной в команде на Кубке мира. Несколько раз она финишировала в топ-10 в личных гонках. Дважды спортсменка была на подиуме с женской эстафетной командой.