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Дзюба признан открытием первых матчей отборочного турнира ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Болельщики во время голосования в официальном Twitter ФИФА признали нападающего Артёма Дзюбу открытием первых туров отборочного турнира ЧМ-2022. В двух матчах российский форвард забил три мяча.

За Дзюбу проголосовали 43% болельщиков. Россиянин опередил серба Александра Митровича (30%) и черногорца Стевана Йоветича (18%).

Сборная России в первом матче победила Мальту со счётом 3:1, а Дзюба забил второй гол команды. Во второй игре была обыграна команда Словакии (2:1), нападающий сделал дубль.

30 марта сборная России проведёт матч против Словакии. Игра начнётся в 21.45 по московскому времени.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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