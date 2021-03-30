Дзюба признан открытием первых матчей отборочного турнира ЧМ-2022

Болельщики во время голосования в официальном Twitter ФИФА признали нападающего Артёма Дзюбу открытием первых туров отборочного турнира ЧМ-2022. В двух матчах российский форвард забил три мяча.
За Дзюбу проголосовали 43% болельщиков. Россиянин опередил серба Александра Митровича (30%) и черногорца Стевана Йоветича (18%).
Сборная России в первом матче победила Мальту со счётом 3:1, а Дзюба забил второй гол команды. Во второй игре была обыграна команда Словакии (2:1), нападающий сделал дубль.
30 марта сборная России проведёт матч против Словакии. Игра начнётся в 21.45 по московскому времени.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.