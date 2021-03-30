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Стали известны составы спринтерских гонок на ЧР по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовые протоколы спринтерских гонок, которые 31 марта состоятся в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России.

Стали известны составы спринтерских гонок на ЧР по биатлону

Мужчины выйдут на старт в 9.00 по московскому времени. Женщины начнут гонку в 11.00. Полностью расписание чемпионата России можно посмотреть здесь.

Старт-лист мужского спринта

Участие в спринтерской гонке примут 82 биатлониста. Первым на старт уйдёт Алексей Петров из Башкортостана. На спринт заявлены все спортсмены, которые выступали за сборную России на Кубке мира или Кубке IBU.

  • 2. Евгений Гараничев.
  • 5. Семён Сучилов.
  • 7. Дмитрий Иванов.
  • 15. Максим Цветков.
  • 17. Александр Логинов.
  • 20. Кирилл Стрельцов.
  • 21. Антон Бабиков.
  • 26. Карим Халили.
  • 33. Эдуард Латыпов.
  • 41. Никита Поршнев.
  • 49. Матвей Елисеев.

Старт-лист женского спринта

На старт женской гонки выйдет 61 спортсменка. Первой на дистанцию уйдёт Резеда Сибгатуллина из ЯНАО.

Биатлонистка Светлана Мирнова
Биатлонистка Светлана Миронова
  • 8. Амина Иванова.
  • 12. Ульяна Кайшева.
  • 13. Ольга Подчуфарова.
  • 16. Светлана Миронова.
  • 18. Тамара Воронина.
  • 24. Анастасия Шевченко.
  • 25. Наталья Гербулова.
  • 26. Евгения Павлова.
  • 27. Валерия Васнецова.
  • 28. Лариса Куклина.
  • 30. Татьяна Акимова.
  • 33. Анастасия Егорова.
  • 34. Ирина Казакевич.
  • 38. Виктория Сливко.
  • 39. Анастасия Гореева.
  • 51. Екатерина Носкова.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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