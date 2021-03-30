Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовые протоколы спринтерских гонок, которые 31 марта состоятся в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России.
Мужчины выйдут на старт в 9.00 по московскому времени. Женщины начнут гонку в 11.00. Полностью расписание чемпионата России можно посмотреть здесь.
Участие в спринтерской гонке примут 82 биатлониста. Первым на старт уйдёт Алексей Петров из Башкортостана. На спринт заявлены все спортсмены, которые выступали за сборную России на Кубке мира или Кубке IBU.
На старт женской гонки выйдет 61 спортсменка. Первой на дистанцию уйдёт Резеда Сибгатуллина из ЯНАО.
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