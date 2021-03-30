Стали известны составы спринтерских гонок на ЧР по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовые протоколы спринтерских гонок, которые 31 марта состоятся в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России.

Мужчины выйдут на старт в 9.00 по московскому времени. Женщины начнут гонку в 11.00. Полностью расписание чемпионата России можно посмотреть здесь.

Старт-лист мужского спринта

Участие в спринтерской гонке примут 82 биатлониста. Первым на старт уйдёт Алексей Петров из Башкортостана. На спринт заявлены все спортсмены, которые выступали за сборную России на Кубке мира или Кубке IBU.

2. Евгений Гараничев.

5. Семён Сучилов.

7. Дмитрий Иванов.

15. Максим Цветков.

17. Александр Логинов.

20. Кирилл Стрельцов.

21. Антон Бабиков.

26. Карим Халили.

33. Эдуард Латыпов.

41. Никита Поршнев.

49. Матвей Елисеев.

Старт-лист женского спринта

На старт женской гонки выйдет 61 спортсменка. Первой на дистанцию уйдёт Резеда Сибгатуллина из ЯНАО.

Биатлонистка Светлана Миронова

8. Амина Иванова.

12. Ульяна Кайшева.

13. Ольга Подчуфарова.

16. Светлана Миронова.

18. Тамара Воронина.

24. Анастасия Шевченко.

25. Наталья Гербулова.

26. Евгения Павлова.

27. Валерия Васнецова.

28. Лариса Куклина.

30. Татьяна Акимова.

33. Анастасия Егорова.

34. Ирина Казакевич.

38. Виктория Сливко.

39. Анастасия Гореева.

51. Екатерина Носкова.