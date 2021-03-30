"Порту" и "Челси" проведут оба матча 1/4 финала ЛЧ на нейтральном поле

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между "Порту" и "Челси" перенесены на нейтральное поле. Обе игры пройдут на стадионе в Севилье, сообщает пресс-служба УЕФА.

Первая игра, в которой хозяином будет "Порту", состоится 7 апреля. Ответный матч пройдёт 13 апреля.

Перенос связан с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В Англии и Португалии существует запрет на пересечение границ иностранцами. УЕФА не в первый раз переносит матчи английских команд. "Порту" ранее все игры провёл на домашнем стадионе.