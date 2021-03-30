В УЕФА возникли трудности с голосованием по реформе Лиги чемпионов

УЕФА не сможет провести запланированное заседание исполкома по реформе Лиги чемпионов. Заседание было назначено на 31 марта, но отменено из-за разногласий между УЕФА и клубами, сообщает The Athletic.

Организация не может договориться с Ассоциацией европейских клубов (ЕСА) по распределению дохода от продажи коммерческих и телевизионных прав. Клубы хотят принимать большее участие в контроле за распределением выручки. В УЕФА согласны передать часть полномочий ЕСА, но хотят иметь право накладывать вето на решение клубов.

Обновлённая Лига чемпионов должна стартовать в сезоне-2024/25. Предполагается, что групповой этап будет отменён. Вместо этого состоятся игры предварительного этапа с общей турнирной таблицей.

В Лиге чемпионов примут старт 36 клубов. Каждая из команд проведёт десять матчей с разными соперниками. После завершения предварительного этапа первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала турнира. Команды, которые займут места с 9 по 24, примут участие в 1/16 финала (предварительном раунде плей-офф).