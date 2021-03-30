Скандальная капитанская повязка Роналду выставлена на аукцион

Капитанская повязка Кришитану Роналду с матча Сербия — Португалия выставлена на аукцион. После игры аксессуар забрал один из работников стадиона в Белграде, сообщает TMW.

Португалец бросил капитанскую повязку на газон из-за недовольства судейством игры. На последних минутах при счёте 2:2 Роналду забил чистый гол, который не засчитали арбитры. Мяч полностью пресёк линию ворот, но был выбит сербским игроком.

На матче не работала система автоматической фиксации взятия ворот. УЕФА позже заявил, что система не является обязательной на отборочных матчах. Решение об установке электронных помощников принимает каждая федерация самостоятельно.

Средства, которые будут собраны от продажи повязки, пойдут на благотворительность. В частности, организаторы собираются помочь шестимесячному Гаврило Джурджевичу. Мальчику поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия.

На данный момент цена на повязку Роналду на аукционе поднялась до 3 тыс. евро.