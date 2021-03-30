Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Эксперт: на оплату услуг ЖКХ есть льготы
Эксперты объяснили отток вкладов из банков
Примета времени: в СФ оценили санкции Австралии против Крыма
Чем опасны упражнения с приседанием
Почему Евгений Пригожин отказался от исков к Навальному
Россия отказалась от подачи заявки на проведение Кубка мира по регби
Губерниев ответил Вяльбе на слова про "базарную бабу"
В ОП предложили выдать правоохранителям "пандемийную" премию

Скандальная капитанская повязка Роналду выставлена на аукцион

Спорт » Командные виды » Футбол

Капитанская повязка Кришитану Роналду с матча Сербия — Португалия выставлена на аукцион. После игры аксессуар забрал один из работников стадиона в Белграде, сообщает TMW.

Скандальная капитанская повязка Роналду выставлена на аукцион

Португалец бросил капитанскую повязку на газон из-за недовольства судейством игры. На последних минутах при счёте 2:2 Роналду забил чистый гол, который не засчитали арбитры. Мяч полностью пресёк линию ворот, но был выбит сербским игроком.

На матче не работала система автоматической фиксации взятия ворот. УЕФА позже заявил, что система не является обязательной на отборочных матчах. Решение об установке электронных помощников принимает каждая федерация самостоятельно.

Средства, которые будут собраны от продажи повязки, пойдут на благотворительность. В частности, организаторы собираются помочь шестимесячному Гаврило Джурджевичу. Мальчику поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия.

На данный момент цена на повязку Роналду на аукционе поднялась до 3 тыс. евро.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Гаджиев объяснил, почему Россия будет фаворитом в матче со Словакией
Эксперты объяснили отток вкладов из банков
Примета времени: в СФ оценили санкции Австралии против Крыма
Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна
Чем опасны упражнения с приседанием
"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая
Почему Евгений Пригожин отказался от исков к Навальному
Розенбаум пообещал бороться с нью-урбанизмом
Россия отказалась от подачи заявки на проведение Кубка мира по регби
Губерниев ответил Вяльбе на слова про "базарную бабу"
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Прибалтика
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Мир. Новости мира
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Экономика и бизнес
Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум
Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков Василий Амирджанов Розенбаум пообещал бороться с нью-урбанизмом Василий Амирджанов Вячеслав Шпаковский Загадка кальдеры мыса Макрониссос Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Мир. Новости мира
Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду
Как получить пассивный доход
Деньги
Как получить пассивный доход
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников