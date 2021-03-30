Россия отказалась от подачи заявки на проведение Кубка мира по регби

Заместитель председателя Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков сообщил, что РФ не сможет провести Кубок мира в 2027 или 2031 году из-за санкций CAS.

ФРР ранее подготовила заявку и была намерена бороться за право проведения турнира. По словам Яшенкова, заявка не будет подана, так как хозяев чемпионата назовут в 2022 году. В этот период ещё будут действовать санкции, наложенные на российский спорт.

В одном из пунктов решения CAS на основании вердикта WADA по допинговому скандалу говорится, что на территории России не могут проводиться крупные международные соревнования до декабря 2022 года. Вероятно, и подавать заявки на новые турниры России так же не имеет права.

"С подачей заявки ещё можно было что-то сделать и ждать, но победители конкурса будут объявлены в 2022 году, а этот период попадает под действие решения CAS. Мы решили юридически также не оспаривать ничего в данной ситуации", — приводит ТАСС слова Яшенков.