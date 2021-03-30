Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о нём. Ранее олимпийская чемпионка назвала журналиста "базарной бабой"
Таким образом Вяльбе прокомментировала слова Губерниев о плохой организации чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени, а также негативный отзыв журналиста о фильме "Белый снег".
Вяльбе заявила, что не читает комментариев Губерниева. Кроме того, она заявила, что журналист искусственно раздувает конфликт между российскими лыжниками и биатлонистами.
"Ух, Лена Вяльбе! Совсем ничего не читает, не знает и не комментирует! Ребята, купите даме семечки", - написал Губерниев в Telegram.
Между Губерниевым и Вяльбе периодически происходят перепалки в СМИ. Во время чемпионата мира по лыжным гонкам журналист заявил, что помирился с главой ФЛГР. Олимпийская чемпионка сказала, что ничего не знает о примирении с комментатором.
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