Российская фигуристка не подала апелляцию на дисквалификацию

Российская фигуристка Мария Сотскова не стала подавать апелляцию на десятилетнее отстранение от соревнований. Спортсменка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд не получил апелляцию от Сотсковой, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу CAS.

Сотсткова была дисквалифицирована 3 марта решением Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Спортсменку признали виновной в нарушении трёх статей антидопингового кодекса:

"Наличие запрещенной субстанции или её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена";

"Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода";

"Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица".

Срок апелляции истёк 25 марта.