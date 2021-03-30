Роналдо извинился за странную причёску на ЧМ-2002

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о том, почему сделал странную причёску во время чемпионата мира-2002. На турнир в Корею и Японию форвард отправился, оставив на голове часть волос.

"Тогда я получил травму и не хотел общаться с журналистами. Из-за этого сделал такую причёску. Про травму меня никто не спрашивал, а причёску обсуждали все", — приводит Sports Illustrated слова Роналду.

Также Роналду извинился перед болельщиками, которые делали такую же причёску.

"Это и правда ужасно. Прошу прощения у всех матерей, дети которых делали такую же причёску", — заявил футболист.

Сборная Бразилии выиграла турнир. В групповом турнире команда победила Турцию (2:1), Китай (4:0) и Коста-Рику (5:2). В плей-офф были обыграны Бельгия (2:0), Англия (2:1), Турция (1:0) и Германия (2:0).

Роналдо стал лучшим бомбардиром ЧМ-2002, забив восемь голов. В его активе два мяча в финале против Германии.