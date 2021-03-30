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Лыжница Сорина завоевала второе золото на чемпионате России

Спорт

Лыжница Татьяна Сорина выиграла 10-километровую гонку с раздельным стартом в рамках чемпионата России. Соревнования в эти дни проходят в Тюмени.

Сорина показала результат 24 минуты 13,2 секунды. Второй финишировала Мария Истомина с отставанием в 35,4 секунды. Третье место заняла Анастасия Рыгалина (отставание 54,1). Наталья Непряева заняла четвёртое место.

"Сегодня было самое лучшее самочувствие за последние дни. Мы специально готовились именно к этой гонке", — прокомментировала победу Сорина.

Для Сориной это третья медаль на этом турнире. Ранее она взяла серебро в спринте (победу одержала Непряева) и выиграла скиатлон.

В программе чемпионата России у женщин осталось провести командный спринт, эстафетную гонку и 30-километровый масс-старт.

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Автор: Артём Пермяков
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