Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинги фигуристов после чемпионата мира в Стокгольме. Несмотря на то, что российские спортсмены завоевали три золотые медали, на первой строчке рейтинга оказался только танцевальный дуэт Синициной и Кацалапова.

Рейтинг составляется на основании выступлений фигуристов за последние три сезона.

Женский рейтинг

У одиночниц лидирует японка Рика Кихира, которая на ЧМ заняла только седьмое место. Чемпионка мира Анна Щербакова не смогла обойти её из-за низких показателей позапрошлого сезона, когда она выступала на юниорском уровне.

Также в десятке лучших Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Алёна Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая не выступает с декабря 2019 года, занимает девятое место.

Рика Кихира (Япония) — 4196 очков. Анна Щербакова (Россия) — 3726. Елизавета Туктамышева (Россия) — 3452. Александра Трусова (Россия) — 3396. Брэйди Теннелл (США) — 3203. Каори Сакамото (Япония) — 2927. Сатоко Мияхара (Япония) — 2873. Алёна Косторная (Россия) — 2760. Алина Загитова (Россия) — 2666. Лим Юн Су (Корея) — 2537.

Мужской рейтинг

В мужском рейтинге лидеры неизменны — Натан Чен, Юдзуру Ханю и Сома Уно. В топ-10 два россиянина, Александр Самарин и Дмитрий Алиев, которые чемпионат мира пропустили. Михаил Коляда только 16-й, Евгений Семененко — 55-й.

Натан Чен (США) — 4080. Юдзуру Ханю (Япония) — 4002. Сома Уно (Япония) — 3515. Джейсон Браун (США) — 3096. Александр Самарин (Россия) — 3046. Дмитрий Алиев (Россия) — 2957. Маттео Риццо (Италия) — 2859. Киган Мессинг (Канада) — 2794. Юнхван Ча (Корея) — 2721. Морис Квителашвили (Грузия) — 2719.

Парный рейтинг

В парном рейтинге сразу три российских дуэта в первой пятёрке. Но возглавляет рейтинг китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Яна, которая на ЧМ заняла пятое место.

Пэн Чэн, Цзинь Ян (Китай) — 3662. Александра Бойкова, Дмитрий Козловский (Россия) — 3585. Анастасия Мишина, Александр Галлямов (Россия) — 3568. Евгения Тарасова, Владимир Морозов (Россия) — 3529. Кирстен Мур-Тауэрс, Мишель Маринаро (Канада) — 3383.

Рейтинг танцевальных дуэтов

Среди танцоров лучшие — чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дуэт Александры Степановой и Ивана Букина занимает пятое место, Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро — 14-е.

Виктория Синицина, Никита Кацалапов (Россия) — 4178. Мэдисон Хаббел, Захари Донохью (США) — 3858. Пайпер Гиллес, Пол Порье (Канада) — 3827. Шарлен Гинар, Марко Фаббри (Италия) — 3695. Мэдисон Чок, Эван Бэйтс (США) — 3570.