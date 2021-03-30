Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинги фигуристов после чемпионата мира в Стокгольме. Несмотря на то, что российские спортсмены завоевали три золотые медали, на первой строчке рейтинга оказался только танцевальный дуэт Синициной и Кацалапова.
Рейтинг составляется на основании выступлений фигуристов за последние три сезона.
У одиночниц лидирует японка Рика Кихира, которая на ЧМ заняла только седьмое место. Чемпионка мира Анна Щербакова не смогла обойти её из-за низких показателей позапрошлого сезона, когда она выступала на юниорском уровне.
Также в десятке лучших Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Алёна Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая не выступает с декабря 2019 года, занимает девятое место.
В мужском рейтинге лидеры неизменны — Натан Чен, Юдзуру Ханю и Сома Уно. В топ-10 два россиянина, Александр Самарин и Дмитрий Алиев, которые чемпионат мира пропустили. Михаил Коляда только 16-й, Евгений Семененко — 55-й.
В парном рейтинге сразу три российских дуэта в первой пятёрке. Но возглавляет рейтинг китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Яна, которая на ЧМ заняла пятое место.
Среди танцоров лучшие — чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дуэт Александры Степановой и Ивана Букина занимает пятое место, Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро — 14-е.
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