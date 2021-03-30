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Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU

Спорт » Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинги фигуристов после чемпионата мира в Стокгольме. Несмотря на то, что российские спортсмены завоевали три золотые медали, на первой строчке рейтинга оказался только танцевальный дуэт Синициной и Кацалапова.

Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU

Рейтинг составляется на основании выступлений фигуристов за последние три сезона.

Женский рейтинг

У одиночниц лидирует японка Рика Кихира, которая на ЧМ заняла только седьмое место. Чемпионка мира Анна Щербакова не смогла обойти её из-за низких показателей позапрошлого сезона, когда она выступала на юниорском уровне.

Также в десятке лучших Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Алёна Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая не выступает с декабря 2019 года, занимает девятое место.

  1. Рика Кихира (Япония) — 4196 очков.
  2. Анна Щербакова (Россия) — 3726.
  3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 3452.
  4. Александра Трусова (Россия) — 3396.
  5. Брэйди Теннелл (США) — 3203.
  6. Каори Сакамото (Япония) — 2927.
  7. Сатоко Мияхара (Япония) — 2873.
  8. Алёна Косторная (Россия) — 2760.
  9. Алина Загитова (Россия) — 2666.
  10. Лим Юн Су (Корея) — 2537.

Мужской рейтинг

В мужском рейтинге лидеры неизменны — Натан Чен, Юдзуру Ханю и Сома Уно. В топ-10 два россиянина, Александр Самарин и Дмитрий Алиев, которые чемпионат мира пропустили. Михаил Коляда только 16-й, Евгений Семененко — 55-й.

  1. Натан Чен (США) — 4080.
  2. Юдзуру Ханю (Япония) — 4002.
  3. Сома Уно (Япония) — 3515.
  4. Джейсон Браун (США) — 3096.
  5. Александр Самарин (Россия) — 3046.
  6. Дмитрий Алиев (Россия) — 2957.
  7. Маттео Риццо (Италия) — 2859.
  8. Киган Мессинг (Канада) — 2794.
  9. Юнхван Ча (Корея) — 2721.
  10. Морис Квителашвили (Грузия) — 2719.

Парный рейтинг

В парном рейтинге сразу три российских дуэта в первой пятёрке. Но возглавляет рейтинг китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Яна, которая на ЧМ заняла пятое место.

  1. Пэн Чэн, Цзинь Ян (Китай) — 3662.
  2. Александра Бойкова, Дмитрий Козловский (Россия) — 3585.
  3. Анастасия Мишина, Александр Галлямов (Россия) — 3568.
  4. Евгения Тарасова, Владимир Морозов (Россия) — 3529.
  5. Кирстен Мур-Тауэрс, Мишель Маринаро (Канада) — 3383.

Рейтинг танцевальных дуэтов

Среди танцоров лучшие — чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дуэт Александры Степановой и Ивана Букина занимает пятое место, Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро — 14-е.

  1. Виктория Синицина, Никита Кацалапов (Россия) — 4178.
  2. Мэдисон Хаббел, Захари Донохью (США) — 3858.
  3. Пайпер Гиллес, Пол Порье (Канада) — 3827.
  4. Шарлен Гинар, Марко Фаббри (Италия) — 3695.
  5. Мэдисон Чок, Эван Бэйтс (США) — 3570.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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