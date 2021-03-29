Прыгун с трамплина Танде вышел из комы после падения

Норвежский прыгун с трамплина на лыжах Даниэль-Андре Танде был выведен из искусственной комы. Спортсмен упал в полёте во время этапа Кубка мира в словенской Планице.

Танде получил перелом ключицы. Врачи ввели спортсмена в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на мозг. В понедельник в Словению прибыли члены семьи спортсмена, чтобы проконтролировать процесс выхода из комы.

"Очень приятно было сегодня пораньше приехать в больницу и убедиться, что он проснулся и пришёл в себя. Это были мучительные и долгие дни ожидания, но приятно знать, что о Даниэле хорошо позаботились", — говорится в заявлении семьи спортсмена, которое приводит Норвежская федерация прыжков с трамплина.

Танде — олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в командном турнире.