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Гончаренко остаётся главным тренером ЦСКА

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА на данный момент не исключил главного тренера Виктора Гончаренко из заявки на сезон. Соответственно, пока не заявлен хорватский специалист Ивица Олич, который был

Гончаренко остаётся главным тренером ЦСКА

"На сегодняшний день ЦСКА не отзаявлял Виктора Ганчаренко", — приводит "РИА Новости" заявление Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гончаренко ушёл в отставку со своего поста неделю назад. ЦСКА объявил о договорённости с Оличем, но о сроках контракта ничего не говорилось.

Ранее сообщалось, что Олич и ЦСКА пока так и не подписали контракт, хотя хорват уже приступил к работе с командой. Существует вероятность, что тренера не будет на скамье запасных во время ближайшего матча "армейцев" против "Тамбова".

Игра "Тамбов" — ЦСКА состоится 4 апреля. Если до этой даты "армейцы" не заявят Олича, то хорватский специалист не будет иметь возможности руководить командой по правила РПЛ.

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Автор: Артём Пермяков
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