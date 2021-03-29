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Черчесова в матче со Словакией устроит только победа

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что подготовка к отборочному матчу со Словакией проходит в привычном режиме. По его словам, команду в этой игре устроит только победа.

Черчесова в матче со Словакией устроит только победа

Матч Словакия — Россия состоится в Трнаве 30 марта. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

"Что касается результата, самый простой ответ — любого тренера всегда удовлетворит победа. Даром нам никто ничего не отдаст. За победу надо бороться", — приводит "СЭ" слова Черчесова.

Сборная России на старте отборочного турнира ЧМ-2022 одержала две победы — на выезде была обыграна Мальта (3:1), в домашнем матче Словения (2:1).

Россияне лидируют в турнирной таблице своей группы. Следом за Россией идут Словения (3 очка), Хорватия (3), Словакия (2), Кипр (1) и Мальта (1).

После матча со Словакией российские футболисты отправятся в клубы. Отборочный турнир будет продолжен в сентябре.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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