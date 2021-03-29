Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял решение не продлевать контракт с клубом. 43-летний голкипер хочет получать больше игрового времени, сообщает La Gazetta dello Sport.
После возвращения из "ПСЖ" в "Ювентус" Буффон за два сезон отыграл только 25 матчей. Контракт вратаря с клубом заканчивается 30 июня.
Ранее сообщалось, что Буффон хочет перейти в "Парму", где он начинал карьеру. Также вратарь готов рассмотреть предложения от зарубежных клубов.
За "Парму" Буффон провёл 220 матчей с 1995 по 2001 год. За "Ювентус" в общей сложности выходил на поле 681 раз. Кроме того, за сезон в "ПСЖ" отыграл 25 матчей.
В составе сборной Италии Буффон отыграл 176 матчей.
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