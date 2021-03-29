Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В Брянске школьники отремонтировали дорогу
Клебо отказался от приглашения на свадьбу Большунова
Заказчиками создания "фабрик троллей" в Африке оказались спецслужбы США
В казанском цирке слон напал на рабочего

Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"

Спорт » Командные виды » Футбол

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял решение не продлевать контракт с клубом. 43-летний голкипер хочет получать больше игрового времени, сообщает La Gazetta dello Sport.

После возвращения из "ПСЖ" в "Ювентус" Буффон за два сезон отыграл только 25 матчей. Контракт вратаря с клубом заканчивается 30 июня.

Ранее сообщалось, что Буффон хочет перейти в "Парму", где он начинал карьеру. Также вратарь готов рассмотреть предложения от зарубежных клубов.

За "Парму" Буффон провёл 220 матчей с 1995 по 2001 год. За "Ювентус" в общей сложности выходил на поле 681 раз. Кроме того, за сезон в "ПСЖ" отыграл 25 матчей.

В составе сборной Италии Буффон отыграл 176 матчей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В "Спартаке" отреагировали на информацию о назначении Финка
Популярное
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Общество
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников