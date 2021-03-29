Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял решение не продлевать контракт с клубом. 43-летний голкипер хочет получать больше игрового времени, сообщает La Gazetta dello Sport.

После возвращения из "ПСЖ" в "Ювентус" Буффон за два сезон отыграл только 25 матчей. Контракт вратаря с клубом заканчивается 30 июня.

Ранее сообщалось, что Буффон хочет перейти в "Парму", где он начинал карьеру. Также вратарь готов рассмотреть предложения от зарубежных клубов.

За "Парму" Буффон провёл 220 матчей с 1995 по 2001 год. За "Ювентус" в общей сложности выходил на поле 681 раз. Кроме того, за сезон в "ПСЖ" отыграл 25 матчей.

В составе сборной Италии Буффон отыграл 176 матчей.