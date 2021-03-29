Клебо отказался от приглашения на свадьбу Большунова

Лыжник Александр Большунов заявил, что норвежец Йоханнес Клебо не сможет приехать к нему на свадьбу. Россиянин приглашал своего основного соперника на церемонию, которая запланирована на 24 апреля.

Женой Большунова станет лыжница Анна Жеребятьева. По словам россиянина, Клебо отказался от приглашения по уважительной причине.

"Он написал ответное письмо, где указано, что у него подписан контракт на съёмки в шоу с 20 по 30 апреля", — приводит слова Большунова ТАСС.

Большунов в этом году выиграл второй Большой хрустальный глобус в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате мира россиянин впервые завоевал золотую медаль, победив в скиатлоне. Также в его активе две серебряные и одна бронзовая награды.

Клебо на чемпионате мира выиграл три золотые медали. Большую часть сезона норвежец пропустил, поэтому навязать борьбу в Кубке мира не смог.