Назван состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на командный чемпионат мира. Турнир пройдёт с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

В состав попали фигуристы, который показали лучшие результаты на чемпионате мира в Стокгольме.

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михил Коляда, Евгений Семененко.

Спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. Фигуристы выступают по традиционной системе, показывая короткую и произвольную программы.

Команда получает очки по итогам каждой программы за места, занятые фигуристами. У мужчин и женщин баллы получают первые 12 спортсменов (1 место - 12 очков, 12-е - одно очко). У спортивных пар и танцевальных дуэтов очки получают за места с первого по шестое.

За шесть проведенных турниров первое место получали только команды США (четыре раз) и Японии (два). В активе сборной России два вторых места и одно третье.