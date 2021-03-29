Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на командный чемпионат мира. Турнир пройдёт с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
В состав попали фигуристы, который показали лучшие результаты на чемпионате мира в Стокгольме.
Командный чемпионат мира проводится раз в два года. Фигуристы выступают по традиционной системе, показывая короткую и произвольную программы.
Команда получает очки по итогам каждой программы за места, занятые фигуристами. У мужчин и женщин баллы получают первые 12 спортсменов (1 место - 12 очков, 12-е - одно очко). У спортивных пар и танцевальных дуэтов очки получают за места с первого по шестое.
За шесть проведенных турниров первое место получали только команды США (четыре раз) и Японии (два). В активе сборной России два вторых места и одно третье.
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