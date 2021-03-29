Трусова назвала чемпионат мира "странными соревнованиями"

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих впечатлениях от прошедшего в Стокгольме чемпионата мира. На турнире спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой.

По словам Трусовой, отсутствие зрителей сказалось на проведении турнира.

"Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым", — приводит RT слова Трусовой.

Также фигуристка призналась, что ей было непросто находиться в Швеции без мамы и тренера Дмитрия Михайлова.

"Мамы мне очень не хватало. Как и Дмитрия Сергеевича. И даже собаки. Я действительно никогда в жизни столько времени не была одна. Это очень странное чувство", — заявила Трусова.