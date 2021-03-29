Карасёв получил назначение на матч сборной Германии

Российский арбитр Сергей Карасёв станет главным судьёй матча отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония. Игра состоится 31 марта в Дуйсбурге.

Арбитрами на линиях выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери назначен Владимир Москалёв, сообщает сайт УЕФА.

Карасёв ранее попал в скандал по итогам матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Боруссия". Российский арбитр не встал на одно колено перед игрой в поддержку Black Lives Matter. За это он был раскритикован английской прессой и болельщиками.

Сборная Германии в двух первых турах отбора одержала две победы — над Исландией (3:0) и Румынией (1:0). Северная Македония набрала три очка, проиграв Румынии (2:3) и победив Лихтенштейн (5:0).