Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало подвёл итоги "Гран-при Бахрейна", состоявшегося на выходных. Финн отметил, что не понимает нахождения Никиты Мазепина в "Королевских гонках".
Мазепин сошёл с дистанции на первом же круге. Болид "Хаас" вынесло за пределы трассы, после чего россиянин ударил его в отбойник.
"Этому парню просто не место в Формуле-1", — приводит GrandPX слова Сало.
Мазепин после аварии принёс извинения команде и заявил, что в случившемся виноват он сам.
Первый этап Формулы-1 завершился победой Льюиса Хэмилтона. Вторым стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, третьим финишировал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
После стартового этапа лидерство в Кубке конструкторов захватил "Мерседес" (42 очка), вторым идёт "Ред Булл" (28), третьим — Макларен (18).
Пилоты "Хааса" пока не завоевали очков. Мик Шумахер занял 16-е место в гонке.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.