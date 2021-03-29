Мика Сало про Мазепина: "Этому парню не место в Формуле-1"

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало подвёл итоги "Гран-при Бахрейна", состоявшегося на выходных. Финн отметил, что не понимает нахождения Никиты Мазепина в "Королевских гонках".

Сход Мазепина на первом круге Гран-при Бахрейна.

Мазепин сошёл с дистанции на первом же круге. Болид "Хаас" вынесло за пределы трассы, после чего россиянин ударил его в отбойник.

"Этому парню просто не место в Формуле-1", — приводит GrandPX слова Сало.

Мазепин после аварии принёс извинения команде и заявил, что в случившемся виноват он сам.

Первый этап Формулы-1 завершился победой Льюиса Хэмилтона. Вторым стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, третьим финишировал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

После стартового этапа лидерство в Кубке конструкторов захватил "Мерседес" (42 очка), вторым идёт "Ред Булл" (28), третьим — Макларен (18).

Пилоты "Хааса" пока не завоевали очков. Мик Шумахер занял 16-е место в гонке.