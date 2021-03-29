Сборную России внезапно проверили на допинг

В расположение сборной России рано утром 29 марта прибыли допинг-офицеры. Пробы взяли у десяти игроков.

Контроль был внесоревновательным и связан с участием сборной России в Евро-2020. Допинг-офицеры проводят внезапные проверки каждой команды, сообщает пресс-служба сборной России.

Команда продолжает подготовку к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии. Игра состоится 30 марта в Трнаве.

Россия 24 марта победила Мальту на выезде со счётом 3:1. Команда 27 марта обыграла в Сочи Словению — 2:1. Сборная России после двух туров лидирует в группе с шестью очками.

Россия — 6 очков. Словения — 3. Хорватия — 3. Словакия — 2. Кипр — 1. Мальта — 1.

Кроме матча Словакия — Россия, в третьем туре состоятся игры Кипр — Словения, Хорватия — Мальта. После этого футболисты вернутся в расположение клубов. Отборочный турнир на чемпионат мира будет продолжен в сентябре.