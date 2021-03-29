Стало известно расписание трансляций чемпионата России по биатлону

Заключительные соревнования сезона-2020/21 для российских биатлонистов пройдут с 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске. В рамках чемпионата России будут проведены по четыре гонки у мужчин и женщин.

Спринтерские гонки состоятся 31 марта. По их итогам 1 апреля биатлонисты разыграют медали в гонках преследования.

Женщины 3 апреля сразятся в эстафете, а мужчины — в масс-старте. Мужская эстафета и женский масс-старт состоятся 4 апреля. Все гонки можно увидеть в прямом эфире "Матч ТВ".

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону

31 марта

9.00 — Спринт (мужчины). Матч ТВ.

12.00 — Спринт (женщины). Матч ТВ.

1 апреля

9.00 — Гонка преследования (мужчины). Матч ТВ.

11.00 — Гонка преследования (женщины). Матч ТВ.

3 апреля

9.45 — Эстафета (женщины). Матч ТВ.

12.45 — Масс-старт (мужчины). Матч ТВ.

4 апреля

10.30 — Масс-старт (женщины). Матч ТВ.

12.30 — Эстафета (мужчины). Матч ТВ.