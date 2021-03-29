Заключительные соревнования сезона-2020/21 для российских биатлонистов пройдут с 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске. В рамках чемпионата России будут проведены по четыре гонки у мужчин и женщин.
Спринтерские гонки состоятся 31 марта. По их итогам 1 апреля биатлонисты разыграют медали в гонках преследования.
Женщины 3 апреля сразятся в эстафете, а мужчины — в масс-старте. Мужская эстафета и женский масс-старт состоятся 4 апреля. Все гонки можно увидеть в прямом эфире "Матч ТВ".
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