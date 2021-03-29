Молодёжная сборная России после поражения от Франции (0:2) усложнила для себя задачу выхода в плей-офф Евро-2021. Заключительные матчи в группе С будут сыграны 31 марта.
В этот день Россия сыграет против Дании, а Франция встретится с Исландией. Две лучшие команды из группы попадут в четвертьфинал. Игры плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня.
Вероятно, в среду сборная Франции обыграет слабейшую команду группы. В таком случае России обязательно нужно обыграть датскую команду.
Если матчи завершатся победами Франции и России, то у трёх команд в группе будет по шесть очков. В такой ситуации идёт учёт показателей матчей между тремя соперниками, то есть без учёта игр с Исландией.
На данный момент показатели в играх между Францией, Данией и Россией следующие:
Таким образом, сборной России в матче с Данией нужна не просто победа, а выигрыш с разницей в два мяча и более.
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