В Италии назвали имя нового тренера "Спартака"

Журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари сообщил о договорённости между московским "Спартаком" и немецким тренером Торстеном Финком. 53-летний специалист должен возглавить команду в новом сезоне.

Финк наибольшую популярность приобрёл в "Баварии". В качестве игрока он выиграл с немецкой командой четыре чемпионства, три Кубка Германии и Лигу чемпионов.

Тренерская карьера Финка

Тренерскую карьеру Финк начал в 2006 году в австрийском "Зальцбурге". Дважды возглавлял немецкие команды — "Ингольштадт" и "Гамбург". В обоих случаях его работа не принесла успеха клубам.

С 2009 по 2011 год Финк работал в швейцарском "Базеле". Команда дважды выиграла чемпионат и один раз — Кубок Швейцарии.

Позже Финк тренировал АПОЕЛ (Кипр), "Аустрию" (Вена), "Грассхоппер" (Швейцария) и "Виссел Кобе" (Япония).

Выборы тренера "Спартака"

Доменико Тедеско, который возглавляет "Спартак" сейчас, заранее объявил о том, что уйдёт из клуба после этого сезона. Команда ведёт борьбу за чемпионский титул, уступая "Зениту" четыре очка.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предлагал должность главного тренера португальцу Паулу Фонсеке, который работает в "Роме". Красно-белые получили отказ.