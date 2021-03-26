Канадка Дюамель извинилась перед россиянами за слова о Щербаковой

Канадская фигуристка Меган Дюамель в Instagram опубликовала сообщение с извинениями перед российскими болельщиками за слова об Анне Щербаковой. Ранее олимпийская чемпионка назвала россиянку "болезненной".

"Анна такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову. Я хочу, чтобы победительница наслаждалась самим фактом победы, расцветала, а не мучилась, не выступала только потому, что ее заставляют тренеры", — заявила ранее Дюамель в интервью The Skating Lesson.

Дюамель неправильно поняли

Такие слова вызвали бурную реакцию россиян, из-за чего чемпионке пришлось извиняться. Дюамель отметила, что её мнение неправильно поняли и неверно процитировали российские СМИ.

"Если бы правильно привели мои слова, многие увидели бы, что я сказала много хорошего о Щербаковой. Знайте, что я говорила, что восхищаюсь её четверными прыжками и великолепной осанкой", — написала Дюамель.

Канадка заявила, что расстроена тем, что ситуация разозлила многих болельщиков. Дюамель ещё раз повторила, что её слова неправильно истолковали.

"Пожалуйста, знайте, что я восхищаюсь и продолжаю восхищаться многими российскими фигуристами. Всем мира и любви", — подытожила Дюамель.