Полузащитник "Динамо" стал самым юным автором гола на молодёжных Евро

Полузащитник молодёжной сборной России Арсен Захарян забил гол в ворота сборной Исландии на Евро-2021. Хавбек "Динамо" побил возрастной рекорд в истории молодёжных чемпионатов Европы.

Захарян стал самым юным футболистом, когда-либо забивавшим на Евро. Ворота соперника он поразил в 17 лет 9 месяцев и 27 дней, сообщает пресс-служба "Динамо".

Ранее рекорд принадлежал бельгийцу Яри Версхарену — 17 лет 11 месяцев и 10 дней.

В десятке самых юных авторов голов также Джек Родуэлл (Англия), Йохан Фонлантен (Швейцария), Симон Вукчевич (Сербия и Черногория), Милан Барош (Чехия), Рауль (Испания), Марио Балотелли (Италия), Серхат Акын (Турция), Транкильо Барнетта (Швейцария).

Сборная России победила исландцев со счётом 4:1. Команде предстоит провести ещё две игры в групповом турнире Евро-2021 — против Франции и Дании.