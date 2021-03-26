Полузащитник молодёжной сборной России Арсен Захарян забил гол в ворота сборной Исландии на Евро-2021. Хавбек "Динамо" побил возрастной рекорд в истории молодёжных чемпионатов Европы.
Захарян стал самым юным футболистом, когда-либо забивавшим на Евро. Ворота соперника он поразил в 17 лет 9 месяцев и 27 дней, сообщает пресс-служба "Динамо".
Ранее рекорд принадлежал бельгийцу Яри Версхарену — 17 лет 11 месяцев и 10 дней.
В десятке самых юных авторов голов также Джек Родуэлл (Англия), Йохан Фонлантен (Швейцария), Симон Вукчевич (Сербия и Черногория), Милан Барош (Чехия), Рауль (Испания), Марио Балотелли (Италия), Серхат Акын (Турция), Транкильо Барнетта (Швейцария).
Сборная России победила исландцев со счётом 4:1. Команде предстоит провести ещё две игры в групповом турнире Евро-2021 — против Франции и Дании.
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