Мазепин показал худший результат в первой практике "Гран-при Бахрейна"

Новый сезон Формулы-1 официально стартовал практикой в Бахрейне. Накануне квалификации лучший результат показал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Второе время у гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса, третье — пилота "Макларена" Ландо Норриса. Чемпион мира Льюис Хэмилтон показал четвёртое время (0,599 секунды от лидера).

В первую десятку также попали Шарль Леклер ("Феррари"), Серхио Перес ("Ред Булл"), Пьер Гасли ("Альфа Таури"), Карлос Сайнс ("Феррари), Даниэль Риккардо ("Макларен") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

Второй пилот "Альфа Роме" Кими Райкконен открыл второй десяток. В топ-15 вошли два гонщика "Астон Мартина" Себастьян Феттель и Лэнс Стролл, дебютант чемпионата Юки Цуонда ("Альфа Таури") и Эстебан Окон ("Альпин").

Опытный Фернандо Алонсо из "Альпин" показал только 16-й результат. Предпоследний "ряд" заняли пилоты "Уильямса" Джордж Расселл и Николас Латифи.

Гонщики "Хааса" показали худшие результаты в первой практике — немец Мик Шумахер (+3,107) был чуть быстрее россиянина Никиты Мазепина (+3,581).