Уайт оказался тяжелее Поветкина накануне боя

Британский боксёр Диллиан Уайт и россиянин Александр Поветкин прошли процедуру взвешивания перед боем в Гибралтаре. Поединок состоится в ночь на 28 марта и начнётся в 0.15 по московскому времени.

Взвешивание Александра Поветкина

Вес Уайта составил 112 кг. Британец оказался тяжелее россиянина на 8 кг.

Для Диллиана и Александра этот бой будет вторым за год. В августе 2020 года Поветкин отправил британца в нокаут в пятом раунде. Тогда Русский Витязь завоевал пояс "временного" чемпиона по версии WBC.

Титулом "постоянного" чемпиона WBC обладает Тайсон Фьюри. Поясами по трём другим версиям владеет Энтони Джошуа. Объединительный бой двух британцев должен состояться в июне.