Бывший канадский фигурист Эшер Хилл высказал недовольство судейскими оценками произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме. По мнению эксперта, китайская пара Суй Вэнцзин и Хань Цун получила заниженные балы от арбитров.
Китайцы заняли второе место, набрав по итогам 225,71 балла. Победу они уступили россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, отстав на 1,88 балла.
По мнению Хилла, у россиян было преимущество в соревновательной практике. Вместе с тем эксперт отметил, что участники турнира, которые присутствовали во время проката, больше поддерживали китайцев.
"То что делают Вэнцзин и Цун — это невероятно. Они гипнотизировали нас во время своей программы. То, что китайцы даже не близко к Мишиной и Галлямову по технике, — это преступление!", — приводит CBC слова Хилла.
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