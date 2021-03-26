Канадский эксперт считает незаслуженной победу Мишиной и Галлямова

Бывший канадский фигурист Эшер Хилл высказал недовольство судейскими оценками произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме. По мнению эксперта, китайская пара Суй Вэнцзин и Хань Цун получила заниженные балы от арбитров.

Китайцы заняли второе место, набрав по итогам 225,71 балла. Победу они уступили россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, отстав на 1,88 балла.

По мнению Хилла, у россиян было преимущество в соревновательной практике. Вместе с тем эксперт отметил, что участники турнира, которые присутствовали во время проката, больше поддерживали китайцев.

"То что делают Вэнцзин и Цун — это невероятно. Они гипнотизировали нас во время своей программы. То, что китайцы даже не близко к Мишиной и Галлямову по технике, — это преступление!", — приводит CBC слова Хилла.