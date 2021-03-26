Черчесов рассказал о проблемах сборной России перед матчем со Словенией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что некоторые футболисты могут пропустить игру против Словении из-за травм и повреждений. Отборочный матч ЧМ-2022 состоится 27 марта в Сочи.

"Есть несколько игроков, участие которых в завтрашнем матче под вопросом. Но у нас будет ещё завтра целый день, поэтому примем решение немного позже по составу", — приводит ТАСС слова Черчесова.

Сегодня на тренировке сборной России не было полузащитника Алексея Ионова. Футболист может покинуть расположение команды из-за травмы.

В стартовом матче отборочного турнира команда России победила Мальту со счётом 3:1. Российские футболисты возглавили группу, опережая Словению, Кипр, Словакию, Хорватию и Мальту.

После матча против Словении сборная России отправится на выездную игру со Словакией.