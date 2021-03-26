Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала как ставила произвольную программу на чемпионат мира фигуристам Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Пара завоевала золотые медали турнира в Стокгольме 25 марта.
Мишина и Галлямов выступали под композицию We Are The Champions группы Queen. Москвина призналась, что поступила нагло, взяв для номера эту песню.
"Это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: "Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!" — приводит RT слова Москвиной.
Тренер сначала взяла композицию Queen без слов, но потом поняла, что только музыка не производит нужного впечатления.
"Вот я и решила наглеть дальше — вернула вокал. Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом", — продолжила Москвина.
Москвина отметила, что ждала упрёков из-за того, что Мишина и Галлямов ещё ничего не выиграли, а выступают под We Are The Champions. Тренер решила, что это не должно волновать её.
"Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца", — подытожила Москвина.
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