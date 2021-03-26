Врачи подозревают перелом шейных позвонков у фаната "Динамо"

Фанат московского волейбольного клуба "Динамо", известный как Дима Челси, получил серьёзные травмы в результате инцидента после матча против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Мужчина оказался в Елизаветинской больнице с подозрением на перелом шейных позвонков, сообщает "Мутко против".

Болельщик "Динамо" после матча выбежал на площадку, где проходило награждение команды. Бело-голубые в этой игре победили "Зенит" со счётом 3:2 и завоевали Кубок ЕКВ. Рвение болельщика не оценили стюарды питерской арены и жёстко скрутили мужчину.

Что происходило дальше, неизвестно, но Дмитрия на"скорой" срочно доставили в больницу.

Реакция "Зенита"

Питерский клуб выступил с заявлением по поводу инцидента. В "Зените" утверждают, что Дмитрий, как и вся фанатская группировка "Динамо", неподобающе вели себя ещё в первом матче в Москве. Во второй игре фанат якобы провоцировал стюардов, выкрикивал оскорбления.

"Зенит" уточняет, что Дима Челси находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Дмитрий С. выскочил на площадку и стал инициатором драки с одним из стюардов. Стюард получил телесные повреждения, что подтверждается официальными документами, также на стюарде была разорвана одежда. После этого Дмитрий С. потребовал оказать ему медицинскую помощь, которая была ему своевременно оказана", — говорится в заявлении "Зенита".

Питерский клуб попросил Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) разобраться в ситуации и не допустить подобного во время "Финала шести".