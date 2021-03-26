Глава UFC потерял последнюю надежду: Хабиб не вернётся

Глава UFC Дана Уайт заявил, что пытался давить на Хабиба Нурмагомедова, чтобы он не завершал свою карьеру. Американский промоутер недавно потерял последнюю надежду на возвращение российского бойца.

Хабиб и Уайт провели встречу, после которой Нурмагомедов был исключён из рейтинга UFC. Сам спортсмен и организатор боёв заявили, что это можно считать официальным завершением карьеры.

"Я говорил, что собираюсь давить на него какое-то время, сделать всё, чтобы он вернулся. Мы встречались, у нас были отличные беседы. Многое обсудили, но он готов завершить карьеру. Думаю, что это всё. Не думаю, что вернётся", — приводит UFC Russia слова Уайта.

Нурмагомедов провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед. Спортивную карьеру он завершил в статусе чемпиона UFC в лёгком весе и первого номера сводного рейтинга организации.