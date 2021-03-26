Глава UFC Дана Уайт заявил, что пытался давить на Хабиба Нурмагомедова, чтобы он не завершал свою карьеру. Американский промоутер недавно потерял последнюю надежду на возвращение российского бойца.
Хабиб и Уайт провели встречу, после которой Нурмагомедов был исключён из рейтинга UFC. Сам спортсмен и организатор боёв заявили, что это можно считать официальным завершением карьеры.
"Я говорил, что собираюсь давить на него какое-то время, сделать всё, чтобы он вернулся. Мы встречались, у нас были отличные беседы. Многое обсудили, но он готов завершить карьеру. Думаю, что это всё. Не думаю, что вернётся", — приводит UFC Russia слова Уайта.
Нурмагомедов провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед. Спортивную карьеру он завершил в статусе чемпиона UFC в лёгком весе и первого номера сводного рейтинга организации.
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