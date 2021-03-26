В пятницу, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдёт произвольная программа у женщин. Соревнования начнутся в 20.00 по московскому времени.
Трансляция на Первом канале стартует в 21.30. Первой из россиянок выступит Александра Трусова. Она откроет третью разминку в 22.11.
Елизавета Туктамышева получила 22-й стартовый номер и выйдет на лёд в 23.30. Анна Щербакова закроет соревнования и начнёт свою программу в 23.46.
Третья разминка
Четвертая разминка
После короткой программы лидирует Щербакова, второе место занимает Кихира, третье — Туктамышева. Трусова не смогла сделать каскад прыжков и заняла 12-ю позицию.
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Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.