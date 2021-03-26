Щербакова закроет произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме

В пятницу, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдёт произвольная программа у женщин. Соревнования начнутся в 20.00 по московскому времени.

Трансляция на Первом канале стартует в 21.30. Первой из россиянок выступит Александра Трусова. Она откроет третью разминку в 22.11.

Елизавета Туктамышева получила 22-й стартовый номер и выйдет на лёд в 23.30. Анна Щербакова закроет соревнования и начнёт свою программу в 23.46.

Старт-лист произвольной программы ЧМ у женщин

Третья разминка

13. Александра Трусова (Россия).

14. Ольга Микутина (Австрия).

15. Луна Хендрикс (Бельгия).

16. Маделин Скиза (Канада).

17. Хэ Ин Ли (Корея).

18. Брэди Теннелл (США).

Четвертая разминка

19. Каори Сакамото (Япония).

20. Ким Йе Лим (Южная Корея).

21. Карен Чен (США).

22. Елизавета Туктамышева (Россия).

23. Рика Кихира (Япония).

24. Анна Щербакова (Россия).

После короткой программы лидирует Щербакова, второе место занимает Кихира, третье — Туктамышева. Трусова не смогла сделать каскад прыжков и заняла 12-ю позицию.