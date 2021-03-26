Губерниев прогнозирует победу Латыпова на Олимпиаде в Пекине

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонист Эдуард Латыпов добьётся успеха на Олимпиаде в Пекине. Журналист прогнозирует, что в 2022 году на Играх россиянин станет чемпионом, а по итогам Кубка мира войдёт в пятёрку лучших.

"Латыпов в 2022 году? Олимпийский чемпион. В общем зачёте Кубка мира будет в пятёрке", — заявил Губерниев в подкасте "Голос биатлона".

27-летний биатлонист выступает провёл в Кубке мира три сезона. За это время Латыпов пять раз поднимался на подиум в составе эстафетных команд. В этом году на чемпионате мира в Поклюке мужская сборная России заняла третье место.

В активе Латыпова один подиум в личных гонках. Россиянин завоевал серебряную медаль в последней гонке сезона-2021/22 — масс-старте в Эстерсунде.

По итогам Кубка мира-2021/22 Латыпов занял 18-е место в общем зачёте.