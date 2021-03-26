Российская пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов победила на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсмены набрали 227,59 балла по итогам короткой и произвольной программы.
Серебряными призёрами стали китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, которые набрали 225,71 балла. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзовые медали с результатом 212,76 балла.
Для российских спортивных пар это первая победа с 2013 года. Тогда чемпионами стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Через год пара выиграла золотые медали Олимпийских игр.
За это время две победы одержали немецкие пары с участием Алёны Савченко (с Робином Шолковы и Бруно Массо). Также по два золота в активе канадцев Мэган Дюамель и Эрика Рэдфорда. Ещё два раза чемпионами становились китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун.
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Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.