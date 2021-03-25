Сборная Германии сможет выйти на поле в отборочном матче против Исландии, несмотря на то, что в Бундестим выявили один случай коронавируса. Положительный тест сдал полузащитник Йонас Хофманн, сообщает Sport1.
Игрок уже покинул расположение команды. Вместе с ним домой отправился Марсель Хаьстенберг, тест которого отрицательный, но он проживал в одном номере с заразившимся.
Матч Германия — Исландия запланирован 25 марта. Игра на стадионе в Дуйсбурге начнётся в 22.45.
Вместе с немцами и исландцами в группе J выступают команды Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна.
25 марта
Путёвку на чемпионат мира в Катаре получит победитель группы. Вторая команда продолжит борьбу за место на ЧМ в плей-офф.
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