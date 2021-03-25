Германия проведёт матч с Исландией, несмотря на коронавирус

Сборная Германии сможет выйти на поле в отборочном матче против Исландии, несмотря на то, что в Бундестим выявили один случай коронавируса. Положительный тест сдал полузащитник Йонас Хофманн, сообщает Sport1.

Игрок уже покинул расположение команды. Вместе с ним домой отправился Марсель Хаьстенберг, тест которого отрицательный, но он проживал в одном номере с заразившимся.

Матч Германия — Исландия запланирован 25 марта. Игра на стадионе в Дуйсбурге начнётся в 22.45.

Вместе с немцами и исландцами в группе J выступают команды Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна.

Первый тур отбора ЧМ-2022 в группе J

25 марта

22.45 — Германия — Исландия.

22.45 — Румыния — Северная Македония.

22.45 — Лихтенштейн — Армения.

Путёвку на чемпионат мира в Катаре получит победитель группы. Вторая команда продолжит борьбу за место на ЧМ в плей-офф.