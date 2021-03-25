Коляда и Семененко чисто откатали короткие программы на ЧМ

Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко лидируют в короткой программе на чемпионате мира после выступления 16 из 33 участников.

Коляда за свою программу набрал 93,52 балла. Во время выступления он выполнил несколько прыжковых элементов:

тройной аксель;

тройной лутц;

каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Семененко заработал 86,86 балла. Россиянин в программе выполнил:

четверной сальхов;

тройной аксель;

каскад четверной тулуп — тройной тулуп.