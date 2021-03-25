Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко лидируют в короткой программе на чемпионате мира после выступления 16 из 33 участников.
Коляда за свою программу набрал 93,52 балла. Во время выступления он выполнил несколько прыжковых элементов:
Семененко заработал 86,86 балла. Россиянин в программе выполнил:
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