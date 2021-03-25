Стало известно расписание чемпионата России по биатлону

С 31 марта по 4 апреля российские биатлонисты проведут последние соревнования в сезоне-2020/21. В Ханты-Мансийске состоится чемпионат России.

Спортсмены, среди которых должны быть все лидеры сборной России, проведут спринтерские гонки, гонки преследования, масс-старт и эстафеты.

Чемпионат России по биатлону

31 марта

9.00 - Спринт (мужчины).

12.00 - Спринт (женщины).

1 апреля

9.00 - Гонка преследования (мужчины).

11.00 - Гонка преследования (женщины).

3 апреля

9.45 - Эстафета (женщины).

12.45 - Масс-старт (мужчины).

4 апреля

10.30 - Масс-старт (женщины).

12.30 - Эстафета (мужчины).