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Стало известно расписание чемпионата России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

С 31 марта по 4 апреля российские биатлонисты проведут последние соревнования в сезоне-2020/21. В Ханты-Мансийске состоится чемпионат России.

Спортсмены, среди которых должны быть все лидеры сборной России, проведут спринтерские гонки, гонки преследования, масс-старт и эстафеты.

Чемпионат России по биатлону

31 марта

  • 9.00 - Спринт (мужчины).
  • 12.00 - Спринт (женщины).

1 апреля

  • 9.00 - Гонка преследования (мужчины).
  • 11.00 - Гонка преследования (женщины).

3 апреля

  • 9.45 - Эстафета (женщины).
  • 12.45 - Масс-старт (мужчины).

4 апреля

  • 10.30 - Масс-старт (женщины).
  • 12.30 - Эстафета (мужчины).

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Автор: Артём Пермяков
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