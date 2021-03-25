С 31 марта по 4 апреля российские биатлонисты проведут последние соревнования в сезоне-2020/21. В Ханты-Мансийске состоится чемпионат России.
Спортсмены, среди которых должны быть все лидеры сборной России, проведут спринтерские гонки, гонки преследования, масс-старт и эстафеты.
31 марта
1 апреля
3 апреля
4 апреля
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