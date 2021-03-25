Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию

Менеджер сборной России Евгений Савин сообщил о том, что команда получила особое условие для того, чтобы приехать на матч в Словакию. Отборочная игра чемпионата мира-2022 состоится в Трнаве 30 марта.

Вся делегация сборной России должна использовать маски стандарта FFP2. Респираторы необходимо закупать отдельно, так как в наличии у команды их нет, сообщает "Матч ТВ".

Респираторы марки FFP2 задерживают 94 процента частиц воздуха.

Матч со Словакией станет третьим для сборной России в отборочном турнире. 24 марта команда обыграла на выезде Мальту (3:1), 27 марта команда примет в Сочи Словению.