Академия Плющенко отреагировала на провал Трусовой в короткой программе

Академия "Ангелы Плющенко" поддержала фигуристку Александру Трусову после неудачного выступления в короткой программе на чемпионате мира. Спортсменка в Стокгольме не смогла выполнить каскад и заняла 12-е место.

Сообщение в поддержку Трусовой появилось в Instagram "Ангелов Плющенко".

"Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша! Ты всё можешь. Мы с тобой!" — говорится в сообщении.

Произвольную программу женщины покажут 26 марта. Ранее сообщалось, что Трусова собирается выполнить три четверных прыжка.

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Анна Щербакова. Японка Рика Кихира идёт второй, россиянка Елизавета Туктамышева — третьей. Отставание Трусовой от лидеров составляет 15-16 баллов.

Трусова занимается в академии Плющенко первый сезон. Ранее фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе.