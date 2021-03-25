Криьяков считает, что сборная России экономила силы на Словению

Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России Сергей Кирьяков в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что его удивила сборная Мальты, которая оказала сопротивление российской команде в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022.

По словам Кирьякова, во втором тайме сборной Мальты нечего было терять, поэтому команда наседала на ворота россиян. Также экс-футболист отметил, что в мыслях сборной России был следующий матч против Словении.

"Стоит признать: тяжелая победа, много проблем. Но это был первый официальный мачт нашей команды в этом году. Я думаю, что, в принципе, учитывая, как играли наши соперники, мы должны быть довольны. Что случилось во втором тайме? Тут два момента. Во-первых, активная игра мальтийцев. Потому что терять уже было нечего. Они достаточно неплохо активизировались в атакующей игре. Ну и второй гол все-таки немножко успокоил наших ребят и они уже, наверное, действовали по счету. Через три дня предстоит тяжелый матч со Словенией. И, наверное, у кого-то, может быть, где-то и сидела эта игра. Меньше делать затрат в этом матче — счет 2:0 позволял. Сыграл в какой-то степени плохую службу", — заявил Кирьяков.

По словам Кирьякова, со сборной Словении будет другая игра. Матч против Мальты не может здесь служить показателем.

"Будет другая история совершенно: свой стадион, придут зрители, другой по важности матч. В случае победы мы сделаем себе определенный отрыв в очках, который позволит спокойно дальше себя чувствовать. Будут по-другому играть со Словенией", — заявил Кирьяков.

Игра против Словении состоится 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.